Appello dell' Onu | garantire la continuità dell' Unrwa

(Di domenica 28 gennaio 2024) Il segretario generale'Onu, Antonio Guterres, ha chiesto agli Stati di "la'Agenzia per i rifugiati palestinesi, l', dopo che molti finanziamenti sono stati bloccati per le accuse rivolte ad alcuni membri'organizzazione di essere coinvolti nei raid del 7 settembre su Israele. "Pur comprendendo le loro preoccupazioni, e anch'io sono rimasto inorridito da queste accuse - ha detto Guterres in una nota -, facciocon forza ai governi che hanno sospeso i loro finanziamenti almeno alae operazioni". (ANSA-AFP).

“Non consenta che la città di Taranto, in un momento così critico per le sue sorti future sia lasciata sola. Ora, piu’ che mai, la città, i ... (noinotizie)

"Assoluta inadeguatezza delle strutture per il trattamento dei detenuti affetti da patologie psichiche: lo scarsissimo numero posti delle poche Rems (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurez ...e anch'io sono rimasto inorridito da queste accuse - ha detto Guterres in una nota -, faccio appello con forza ai governi che hanno sospeso i loro finanziamenti almeno a garantire la continuità delle ...L’iniziativa è partita su indicazione dell’Arcivescovo Delpini: varie giornate fra partite di calcio in carcere e altre iniziative formative ...