Anziani | Zanella Avs | ' è metodo spot | altro che nuovo Welfare'

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - “Il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri qualche giorno fa avrà un impatto molto ridotto sulle condizioni di vita degli. È temporaneo, si basa su un budget limitato ai 500 milioni euro in due anni, e si rivolge alle persone ultra ottantenni a basso reddito, cioè con un tetto ISEE sotto i 6 mila euro, e non autosufficienti. Una platea minimale di 25 mila persone (il 2,5 % degli ultra ottantenni) che potranno usufruire delle risorse aggiuntive solo per alcuni servizi certificati. Più cheè l'umiliazione del. Possibile che la destra al governo sappia confezionare solodi propaganda? Da notare che non è previsto nessun aumento del fondo nel caso, molto concreto, di aumento degli ottantenni”. Così la capogruppo Alleanza Verdi e ...