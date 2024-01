Antonio Socci | il peccato dei cattolici? Mettersi col Pd

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Il “caso Bigon” non è affatto un piccolo episodio, una “faccenda locale”, un fatterello marginale come si vuol far credere. Dimostra che il vero “suicidio assistito” è quello deidel Pd, come peraltro molti anni fa aveva previstoGramsci. E dimostra che il progetto politico-ideologico su cui il Pd fu fondato nel 2007 è ormai completamente fallito. Ecco i fatti. Anna Maria Bigon, consigliera regionale del Pd in Veneto, nella votazione sulla proposta di legge relativa al suicidio assistito, non ha votato a favore come il suo gruppo, ma si è astenuta (per ragioni non confessionali, ma giuridiche e politiche) e così è stata determinante nella bocciatura. Spalancati cielo! Nel Pd è stata subito isolata ed Elly Schlein ha sentenziato che quel voto della Bigon – un libero voto che spetta a chiunque è stato democraticamente eletto in ...