Anticipazioni Gf | Vittorio contro Varrese e Fiordaliso

(Di domenica 28 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimilianoa cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione GF29 gennaio:Menozzi si scagliaMassimilianoe Marina. Cosa emerge dalle sue dichiarazioniGF, DIRETTA 29 GENNAIO 2024:MENOZZI ATTACCA- Siamo oramai a ridosso della 33esima puntata del Gf, reality show di Canale5 condotto da Alfonso Signorini e seguito da oltre 2.5 milioni di spettatori, in cui è prevista l’eliminazione di un concorrente. Scopriamo ...

Inoltre Matilde sarà gelosa del rapporto tra Vittorio e Marta, mentre Matteo soffrirà per sua madre Silvana che si troverà in pericolo di vita e per salvarla sarà necessaria una costosa operazione. La ...Anticipazioni Il paradiso delle signore prossima settimana: grossi guai per Silvana Il paradiso delle signore è la soap opera che più di ...Marta e Vittorio torneranno a mostrarsi complici nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma fino al 2 febbraio in tv. Le anticipazioni rivelano che i due avranno modo di raccontarsi ...