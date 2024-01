Anticipazioni Beautiful dal 29 gennaio al 3 febbraio | Ridge corre da Taylor

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 28 gennaio 2024) Il matrimonio die Brooke sembrerà giungere davvero al capolinea nelle puntatedal 29al 3. Lo stilista, infatti, come rivelano le, deluso dalla moglie deciderà di andare ad Aspen per rivelare adi amarla e di voler tornare insieme a lei. Nel frattempo, Brooke, ignara di tutto, riceverà la visita di Bill che le chiederà nuovamente consigli per risolvere i problemi con Katie., trame puntate 29- 3decide di andare ad Aspensarà decisa a lasciare Los Angeles per dimenticaree così andrà ad Aspen insieme a Steffy per valutare l'acquisto della villa di Bill e per riflettere realmente su ...