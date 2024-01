Anno giudiziario | Sos minori | in aumento reati e consumo di droghe anche fra i giovanissimi

(Di domenica 28 gennaio 2024) La preoccupazione per l?deifra i ragazzi e ipervade le relazioni delle Procure per i minorenni di Lecce, Brindisi e Taranto.gravi. Sullo sfondo, una...

In netta crescita i reati di criminalità organizzata (+26%) e in materia tributaria (+27%), nel distretto della Toscana . E' "rilevante anche ... ()

Lo ha detto ieri, nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, Fabrizia Francabandera, presidente della Corte d’Appello dell’Aquila. In salita anche i reati di genere ome maltrattamenti in ...La preoccupazione per l’aumento dei reati fra i ragazzi e i giovanissimi pervade le relazioni delle Procure per i minorenni di Lecce, Brindisi e Taranto. Anche reati gravi. Sullo sfondo, ...L’allarme di Nencini e Squillace sugli organici ("Siamo alla vigilia della chiusura di alcuni servizi") Le organizzazioni criminali si rinnovano: "Si tratta di un fenomeno preoccupante" ...