Andrea Costa | c’è un esame da non sbagliare

(Di domenica 28 gennaio 2024) La partita più importante dell’anno. Non usa giri di parole coach Emanuele Di Paolantonio alla vigilia della sfida che al PalaRuggi (ore 18, arbitri Occhiuzzi e Corrias) vede l’affrontare Bisceglie dopo cinque sconfitte di fila. L’ultima, a Padova, dalla quale riscattarsi subito, con il supporto dei tifosi. "Vorrei premettere che dopo 20 partite siamo ancora ben dentro a quello che è il nostro obiettivo, ovvero a +10 sull’ultimo posto e +2 sui playout – dice il coach –. Detto questo resta inaccettabile come abbiamo perso a Padova, perché già in avvio di secondo quarto, passando dal +22 al +17, ho visto le facce di chi sentiva di aver già perso. In un campionato così lungo non siamo la prima squadra che dilapida un grande vantaggio, è successo anche a Bisceglie, ma ovviamente dobbiamo limitare che capiti e imparare dai nostri errori. E ...