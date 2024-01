Anche Bonelli si dissocia dagli eco-vandali odiatori dell' arte

(Di domenica 28 gennaio 2024) Angelo, co-portavoce di Europa Verde e deputato per Alleanza Verdi e Sinistra, è ospite'edizione del 28 gennaio di Stasera Italia, il programma televisivo pre-serale di Rete4 che vede Sabrina Scampini alla conduzione. Con l'onorevole viene affrontato il temae proteste ambientaliste, soprattutto alla luce del blitz al Louvre, con l'imbrattamento del vetroa Gioconda da pdi due eco-attiviste: “Non condivido questi metodi, perché ci si concentra più sul gesto che sul messaggio, dal punto di vistaa comunicazione. Il messaggio, per quanto mi riguarda, è condivisibile. Noi abbiamo un'urgenza di affrontare il tema del cambiamento climatico, che sta determinando siccità. Il tema'agricoltura oggi è sulle pagine dei giornali per la protesta ...

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - “La premier Meloni vuole trasformare l’Africa in un gasdotto per Italia e Europa e alterare milioni di terreni agricoli in coltivazioni per biocarburanti, in aree come Rwan ...Dall’Africa sono attesi i rappresentanti delle più importanti organizzazioni continentali, 15 capi di Stato, 8 capi di governo, 11 ministri degli Esteri. Al convivio prenderanno parte anche i vertici ...le elezioni europee ma anche le tante elezioni amministrative. Creiamo una convergenza oggi per attraversare questi passaggi e per una convergenza domani” ha concluso. ****Bonelli (AVS) a Psi: “Ci ...