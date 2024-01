Amman | ' attacco a Usa avvenuto in Siria non in Giordania'

(Di domenica 28 gennaio 2024) L'che ha ucciso tre militari americani non èsul suolo giordano ma in, prendendo di mira la base americana di Al-Tanf: lo ha precisato un portavoce del governo giordano, Muhannad al Mubaidin, alla tv pubblica del proprio Paese, come riportano alcuni media Usa. Joe Biden ha detto invece che l'con drone in cui sono morti tre soldati Usa e ne sono rimasti feriti 25 è"contro le forze statunitensi di stanza nel nord-est della, vicino al confineno". I dirigenti americani non hanno comunque cambiato posizione e insistono che l'su suolo giordano.

