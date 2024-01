Amici 23 | puntata del 28 01 24 | maglia sospesa per Dustin Taylor | nuovi scontri tra Nicholas Borgogni e la maestra Celentano

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 28 gennaio 2024) Nel pomeriggio del 28 gennaio 2024 è andata in onda su Canale 5 una nuovapomeridiana di. L’episodio domenicale si è aperto con la solita frecciatina di Maria De Filippi ad Alessandra. La presentatrice televisiva, infatti, ha raccontato alladi danza che, nella scorsadel talent show, la parola coupé jeté è stata nominata ben 15 volte. Ovviamente nella maggior parte delle volte è stata proprio Alessandra a proferire questo vocabolo. La conduttrice televisiva ha, poi, chiesto all’insegnante di dimostrare il particolare salto. Rudy Zerbi si è candidato per la dimostrazione: “Lo faccio io“, che, poi è stata eseguita, però, dalla. Dopo questo siparietto iniziale sono cominciate le esibizioni degli alunni della scuola per stilare la classifica ...