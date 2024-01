AMICI 23 | MARIA DE FILIPPI TRA SFIDE DI CANTO E DI BALLO GLI OSPITI DEL 28 GENNAIO

Nonostante Chiara Ferragni sia tornata ‘più sorridente che mai’ sui social, il periodo vissuto dall’influencer non è di certo tra i più rosei. In ... (ilfattoquotidiano)

Un ex professore di Amici di Maria De Filippi ha rivela to che la conduttrice avrebbe avuto nei suoi confronti una Chiusura totale , a seguito di una ... (donnapop)

Il prossimo 6 febbraio i The Kolors saliranno sul palco dell’Ariston portando il brano Un ragazzo una ragazza, in gara alla 74esima edizione del ... (isaechia)

Era il 25 marzo del 2009 quando Alessandra Amoroso, oggi prossima all’esordio in gara sul palco dell’Ariston, vinse Amici di Maria De Filippi. Da allora, a quanto pare, Loretta Goggi aveva un macigno ...Vincitore di Amici entra in una compagnia internazionale . Il talent Amici di Maria De Filippi è solo da sempre una fucina per far emergere talenti artistici che poi rivedremo nelle varie discipline ...Dopo il video condiviso sui social da Mew, anche Matthew, ormai ex allievo di Amici 23, ha svelato le motivazioni alla base della sua decisione di lasciare il talent show di Maria De Filippi. Matthew, ...