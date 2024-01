Amici 2023-2024 | eliminati | chi è stato eliminato oggi | 28 gennaio

(Di domenica 28 gennaio 2024)– Chi ènel corso della puntata diin onda, domenica 28, alle ore 14 su Canale 5? Nel corso della puntata, registrata nei giorni scorsi, non ci sono stati. La classifica di canto vede al primo posto Martina e all’ultimo Malia. Dustin occupa la posizione più alta del podio per il circuito ballo. Lucia, questa settimana, è il fanalino di coda. I concorrenti in gara Sono 19 gli allievi entrati nella scuola di, con i rispettivi professori. Vediamoli insieme: CANTANTI Matthew, 22 anni (scelto da Anna Pettinelli e Rudy Zerbi) Mew, 24 anni (scelta da Anna Pettinelli ...

AMICI 2023-2024 ELIMINATI – Chi è stato eliminato nel corso della puntata di Amici in onda oggi, domenica 28 gennaio 2024, alle ore 14 su Canale 5 Nel corso della puntata, registrata nei giorni ...Oggi, domenica 28 gennaio 2024, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2023-2024, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE del secondo SuperG di Garmisch (Germania), valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sc ...