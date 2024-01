Amare l’arte con Vittorio Sgarbi Il paradosso dell’amore

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 28 gennaio 2024) Quante dichiarazioni d’amore! Quante finzioni! quanti sospiri! Viviamo di poesie d’amore, di canzoni d’amore, e talvolta condividiamo anche le più sottili, e più ingegnose, come quelle di Pedro Salinas, dalla raccolta La voce a te dovuta: «Il modo tuo d’/ è lasciare che io t’ami./ Il sì con cui ti abbandoni/ è il silenzio. I tuoi baci/ sono offrirmi le labbra/ perché io le baci./ Mai parole e abbracci/ mi diranno che esistevi/ e mi hai amato: mai./ Me lo dicono fogli bianchi,/ mappe, telefoni, presagi;/ tu, no. E sto abbracciato a te/ senza chiederti nulla, per timore/ che non sia vero/ che tu vivi e mi ami./ E sto abbracciato a te/ senza guardare e senza toccarti./ Non debba mai scoprire/ con domande, con carezze,/ quella solitudine immensa/ d’amarti solo io». ...