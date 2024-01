Amadeus vuole Sinner a Sanremo | Contatti in corso  

(Di domenica 28 gennaio 2024) Da temposta corteggiando il giovane tennista per averlo come ospite al festival.sarebbe felice di partecipare e isono in, ma ci sarebbero dei problemi

Quale volto migliore, se non il suo, per rappresentare un rinnovato orgoglio italiano. A quanto pare Amadeus, direttore artistico della kermesse musicale, ci starebbe pensando da tempo, addirittura da ...Se prima lo volevano ora non vorrebbero proprio farne a meno al festival ...a partire dal direttore artistico Amadeus. Non è da oggi che il festival lo corteggia, i contatti sono in corso da tempo, e ...Se prima lo volevano ora non vorrebbero proprio farne a meno al festival ...a partire dal direttore artistico Amadeus. Non è da oggi che il festival lo corteggia, i contatti sono in corso da tempo, e ...