Alte Groane Quattro uscenti sognano il bis

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 gennaio 2024) Tante voci, un solo nome ufficiale per le elezioni comunali del prossimo mese di giugno nelle. Unica ad avere ufficializzato la ricandidatura con abbondante anticipo e rovesciando la prassi che vorrebbe prima l’uscita degli sfidanti, è l’attuale sindaca del Comune di confine (è nella città metropolitana) di Solaro, Nilde Moretti, a capo di una coalizione di centrosinistra, confluita nella lista Insieme per Solaro, che raduna oggi esponenti di Pd,rnativa civica e Italia Viva. Sarà ricandidata per tentare il secondo mandato, con il supporto delle attuali forze politiche. A sfidarla potrebbe esserci Dante Cattaneo, ex sindaco e oggi vicesindaco di Ceriano Laghetto. È il candidato su cui punta tutto il centrodestra compatto di Solaro, che potrebbe per la prima volta presentarsi unito, come non è riuscito a fare ...