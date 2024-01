Alpe Devero | il posto delle fiabe

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di domenica 28 gennaio 2024) Per chi non la conosce è una vera rivelazione: l'ha una manciate di baite in legno e pietra, non ci sono auto, è protetta da montagne bellissime ed è il paradiso di chi ama stare in montagna. Passeggiate, ciaspole, sci alpinismo e anche da discesa, ma solo su una pista tra i boschi, facendo attenzione alla fauna locale. Ecco perché la amerete