Almanacco del 28 gennaio

Nel 1890 la reporter Nellie Bly tornò a New York dopo la circumnavigazione del globo in tempi record per quell’epoca. Quello stesso giorno compiva 8 ... (repubblica)

"Aspettavo solo il momento giusto e appena entrato in campo volevo fare qualcosa. Per fortuna è andata bene". Così Orsolini, autore del gol del 2-2.Si condensa così in una celebrazione festiva la memoria dei silenziosi trent’anni di Nazaret, il mistero dell’immersione del Signore in una famiglia che vive nascosta tra le altre nel borgo sperduto ...Un primo escursionista di 54 anni è deceduto precipitando mentre scendeva dal versante bresciano della Cimon della Bagozza, in territorio del Comune di Lozio. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe ...