Alessio Boni è Dino Grandi nello sceneggiato La lunga notte-La caduta del Duce su RaiUno

(Di domenica 28 gennaio 2024) C’è sempre un momento che determina il destino di una persona., 57 anni, ne ha vissuti un paio di attimi significativi nella sua carriera di attore. Quando è stato scelto da Giorgio Strehler, nel ’96, per l ‘Avaro di Molière e Marco Tullio Giordana, nel 2003, lo ha voluto nel ruolo di Matteo Carati in La meglio gioventù. Se grazie al successo del film – che trionfò nella sezione “Un Certain Regard” al Festival di Cannes – confessa di non essersi praticamente quasi più dovuto sottoporre a provini stressanti («Raccontare tutto in un minuto e mezzo è esasperante»), con Strehler ha rischiato addirittura di non mettere più piede in teatro. ...