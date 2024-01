Alessandro Baricco racconta da Fazio la malattia | «È un percorso in salita ma sto bene E non voglio alimentare paure»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 28 gennaio 2024) «Stoaltrimenti non sarei qui. Ho passato l’estate all’ospedale san Raffaele, non so, tu dov’eri?». Scherza con Fabiolo scrittore, ospite di Che Tempo Che Fa sul Nove, dove parla anche della suae delle sue condizioni di salute. Ma lo fa con un monito: non ossessionatavi alle malattie dei vip, non pensate che il dolore sia la normalità. Prima però, descrive quello che ha vissuto. Nel gennaio del 2022, due anni fa, aveva annunciato di soffrire di leucemia. «Lasci giù dei bei pezzi di te e quindi quando esci, guarito o no, hai un cammino da fare per recuperare tutto, è una specie di», ammette le difficoltà, «pensa che dovevo lavarmi i denti ed ero così debole che non riuscivo a fare il gesto era tenere ferma la mano ...