Alessandro Baricco a Che tempo che fa | “Sto bene”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 28 gennaio 2024) Lo scrittore, sottoposto a due trapianti per leucemia, risponde a Fabio Fazio "Come sto? Credo che la risposta più onesta sia 'sto'. Altrimenti non sarei qui"., ospite di Cheche fa, risponde così alla prima domanda di Fabio Fazio nella puntata di stasera sul Nove. Lo scrittore all'inizio del 2022 ha