Alberto e Charlene di Monaco nella bufera | un contabile licenziato svela i loro documenti fiscali | le spese folli della coppia reale mandano in bestia i sudditi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 28 gennaio 2024) Guai a corte,disono finiti in un grosso scandalo e a inguaiarli è undalla. Il Principato diè finito in un grosso scandalo. Nel mirino sono finiti, ladel Principato e a inguaiarli è undalla corte. Entrambi sono finitiperché isono rimasti colpiti dal contenuto di alcunicontabili che appartenevano ai due. L’accusatore è Claude Palmero, 67enne e amministratore, che per 27 anni si occupava dei conti del ...