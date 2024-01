Agricoltori di nuovo in piazza martedì | corteo e presidio a Lecce Le ragioni della mobilitazione

Continuano a crescere, di giorno in giorno, le proteste degli agricoltori che da inizio anno sono tornate a scuotere l’Europa. Il 22 gennaio le manifestazioni sono arrivate anche in Italia, con il «Co ...Le cause della protesta I motivi principali di questa protesta sono i salari bassi, il nuovo Green Deal europeo e un'eccessiva burocrazia. Questi fattori hanno generato un crescente sentimento di ...Sono quelle porzioni di territorio più prossime ai fiumi, nelle quali dare sfogo alle acque in occasione di piene per evitare inondazioni ...