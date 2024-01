Agoume | prima da titolare col Siviglia! Pari con l’Osasuna

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 gennaio 2024) Siviglia-Osasuna è terminata con il punteggio di 1-1. Esordio daper, partitoper lavolta con la nuova maglia– Siviglia-Osasuna è finita con il punteggio di 1-1. A fissare il risultato il gol di Romero al 26? per i padroni di casa a cui risponde la rete di Budimir al 56?. La sfida del del Sanchez Pizjuan vede il debutto dacon la nuova maglia di Agoumé, centrocampista in prestito dall’Inter. Il francese, ammonito in avvio di gara per un fallo, resta in campo sino al 59? quando viene sostituito da Sow. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti ...