Addio guerriero | l’ultimo saluto a Nicola | morto a 29 anni

(Di domenica 28 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ il giorno dell’Ciampa, il 29enne che lo scorso 24 gennaio si è accasciato mentre si allenava in palestra, attività che svolgeva quasi quotidianamente, e il suo cuore ha smesso di battere. La tragedia si è consumata in una struttura di Maddaloni, dove il ragazzo originario di Taurasi, frequentava la Scuola Commissariato dell’Esercito Italiano della caserma “Magrone” davanti agli occhi choccati dei presenti, a partire dalla fidanzata, Le circostanze hanno determinato l’apertura di accertamenti medici per chiarire le cause della morte del giovane. Nonostante i soccorsi del 118 siano stati tempestivi, pernon c’è stato nulla da fare. I carabinieri della compagnia di Maddaloni hanno avviato le indagini per fare piena luce sulla morte di: esperto body builder e ...

Il Monza pensa già al prossimo allenatore considerando le possibilità di addio di Palladino, accostato negli ultimi mesi anche al Napoli.Secondo quanto raccolto dal direttore di Sportitalia, Michele ...Non a caso, il ragazzino belga in campo è un combattente puro, di stazza, e lo spirito è quello di un guerriero. Un giocatore che "non ...Altrimenti, sarà addio a giugno. Rischio zero.I messaggi di addio per Nicola Ciampa Numerosi i messaggi di addio pubblicati ...Ti porterò per sempre nel mio cuore amico mio. Riposa in pace grande guerriero Caro amico mio riposa in pace ho ...