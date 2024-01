Addio alla tv | la svolta nella carriera di Paolo Bonolis

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 28 gennaio 2024), volto di programmi popolari come "Ciao Darwin" e "Avanti un Altro", ha recentemente concesso un'intervista a La Stampa, svelando il suo desiderio di prendersi una pausa dal mondo della televisione. Le sue dichiarazioni hanno generato preoccupazione tra i fan, evidenziando un possibilesuatelevisiva."A giugno scadono un sacco di cose: pure il desiderio di continuare a fare tv", ha affermato, sottolineando la scadenza imminente di alcuni contratti e il bisogno di una nuova direzionesuatelevisiva. Ha confessato che, se fosse stato per lui, avrebbe già lasciato due anni fa, ma ha continuato per non compromettere l'esistenza di molte persone che lavorano con lui e che dipendono da questa ...