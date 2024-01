Addio al primario Ugo Aloè | sostenitore della sala emodinamica | domani i funerali

(Di domenica 28 gennaio 2024) Chieti - L'ex responsabile del pronto soccorso di Vasto, Ugo, è deceduto all'età di 66 anni. Sarà ricordato come uno dei promotori del comitato per laall'ospedale San Pio. Nella serata di ieri, all'ospedale San Pio, si è spento Ugo, ex responsabile del pronto soccorso di Vasto e figura di riferimento per l'implementazione. La notizia del decesso è stata confermata dalla collega Maria Amato, che ha voluto ricordare la personalità di. "Amico e collega, con Ugo ho condiviso anni di lavoro, affrontando insieme le sfide dell'emergenza con rispetto e affetto. Abbiamo collaborato nel campomedicina sportiva, esplorando il mistero dell'ecografia applicata ai muscoli dei calciatori. ...

Si è spento a Roma, dove gli era stato trapianto il midollo. Durante il ricovero si era diplomato con il massimo dei voti ...Ai genitori viene fornita una “pagella”, che indica il livello di apprendimento per gli studenti della primaria e un voto per quelli delle medie. Tuttavia, è consigliato non mostrarla direttamente ai ...Fatali le assenze: con il secondo peggior passivo dell'anno nel torneo, gli orogranata salutano i playoff Troppi cerotti. Out Tucker, Kabengele, Parks e, a un amen dal match, pure De Nicolao (blocco c ...