Addio a soli 30 anni | piangono i tifosi di Serie A

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 28 gennaio 2024)dellaA in lacrime, se ne va a30un grande protagonista del nostro calcio:inevitabile Lacrime e commozione per ie gli appassionati di calcio. A pochi giorni dall’a una grande bandiera del Cagliari e del calcio italiano come Gigi Riva, se ne va un altro grande protagonista del nostro calcio. Stavolta però l’fa per certi versi ancora più male: arriva infatti improvvisamente, a30, lasciando un vuoto enorme in tutti iche stavano continuando a seguire con grande affetto la sua carriera e le sue gesta sul terreno di gioco.a un ex protagonista dellaA: se ne va a30 ...