Addii Zielinski e Osimhen | Meluso ne parla in diretta | parole chiare prima del big match

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 28 gennaio 2024) Il Napoli di mister Walter Mazzarri è pronto ad affrontare la Lazio dell’ex azzurro Maurizio Sarri. Il dsdegli addi di. Dopo l’amarezza subita con la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, il Napoli di mister Walter Mazzarri quest’oggi scende sul manto erboso dello stadio Olimpico di Roma per l’insidiosodi campionato contro la Lazio dell’ex tecnico partenopeo Maurizio Sarri. A pochi minuti dalla sfida, valevole per la 22esima giornata di Serie A, in casa Napoli hato il direttore sportivo, Mauronel pre gara di Lazio-Napoli A pochi minuti dalla delicata sfida di Serie A tra Lazio e Napoli, il direttore sportivo del club azzurro, Mauro, ha ...