Accuse contro l’UNRWA | di cosa si tratta?

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di domenica 28 gennaio 2024)pendono gravi. L’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi è infatti accusata di essere coinvolta negli attacchi del gruppo palestinese Hamas del 7 ottobre in Israele. Quali sono le? L’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) è accusata di essere coinvolta negli attacchi del gruppo palestinese