Accordo vicino sugli ostaggi Ma Israele smentisce

(Di domenica 28 gennaio 2024) Secondo il New York Times, l'intesa per la scarcerazione dei 136 tra civili e militari ancora detenuti nella Striscia di Gaza potrebbe essere raggiunta tra due settimane. Tel Aviv nega

I negoziatori guidati dagli americani si stanno avvicinando a un accordo in base al quale Israele sospenderebbe la guerra a Gaza per circa due mesi ... (iltempo)

In questa edizione: NYT: accordo vicino su rilascio ostaggi a Gaza, Appello dell'Onu: garantire fondi dell'Unwra, Cortei pro-Palestina, tensione a Milano, Agricoltori, ancora proteste anche in Italia, ...Washington, 28 gen. (Adnkronos/Dpa) - Vicini a un accordo tra Israele e Hamas per una tregua nella Striscia di Gaza. Sono infatti previste oggi, domenica 28 gennaio 2024, a Parigi trattative per un ...Secondo il quotidiano Usa, i negoziati per un cessate il fuoco in cambio del rilascio degli ostaggi sarebbero a buon punto ...