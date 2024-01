Accordo vicino | spiraglio di luce per il rilascio degli ostaggi Tregua?

(Di domenica 28 gennaio 2024) I negoziatori guidati dagli americani si stanno avvicinando a unin base al quale Israele sospenderebbe la guerra a Gaza per circa due mesi in cambio deldi oltre 100ancora detenuti da Hamas. A scriverlo è il New York Times, riferendo che l'potrebbe essere siglato nelle prossime due settimane. I negoziatori hanno scritto inuna bozza che tiene conto delle proposte avanzate de entrambe le parti negli ultimi 10 giorni. Intanto, migliaia di persone hanno manifestato a Tel Aviv contro il governo per denunciare il fallimento dell'esecutivo dopo i fatti del 7 ottobre e chiedendo le dimissioni del primo ministro Benyamin Netanyahu. Circa 200 persone si sono scontrate con le forze di polizia: gli agenti hanno allontanato con la forza i manifestanti. Oltre agli ...

