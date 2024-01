Accadde oggi | 28 gennaio | Federico Allasio ed altre ricorrenze

(Di domenica 28 gennaio 2024) 28edUno dei ‘Balon Boys’, che sapeva interpretare più ruoli e che trovò la migliore collocazione come regista arretrato, allora definito ‘centro sostegno’. L’erede di Antonio Janni, al quale lasciò il tributo nella finale di Coppa Italia conquistata nel 1936 (come ha scritto Franco Ossola Junior nel volume ‘I campioni che hanno fatto grande il Torino). Il 281934metteva a segno la prima rete in Serie A e con la casacca granata. Compieottant’anni Gian Piero Ghio, 72 presenze nel massimo campionato tra Sampdoria, Lazio, Napoli, Inter e Atalanta (136 gare invece nel torneo cadetto). Sarebbero stati settantacinque per Angelo Rimbano, il quale nel 1974 vinse la ...

23 gennaio : Arjen Robben ed altre ricorrenze Giocare la finale di Champions, nello stadio della tua squadra per la quale giochi, non capita tutti i ... (glieroidelcalcio)

"Si sentono rumori di razzi", "Non si sa se uscire o restare in casa": quello che stava accadendo, poco dopo le sei del mattino lo sappiamo bene, ed era l'inizio di una nuova fase del conflitto in ...Lo stesso è accaduto a Tiberio Timperi. L'episodio, stando a quanto ricostruito, si è verificato l'altro giorno in via Flaminia, a Roma. "Bonk. Il rumore sordo di un oggetto lanciato contro la ...Il disastro provoca 3 vittime e più di 100 feriti, di cui una decina in condizioni molto gravi. Almanacco / Accadde oggi: 23 gennaio, almanacco del giorno Almanacco / Accadde oggi: 22 gennaio, ...