Acca Larentia | per il saluto fascista denunciati 2 irpini

(Di domenica 28 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoFigurano anche due giovanitra i 14 individuati eper ilalla commemorazione dia Roma lo scorso 7 gennaio. È quanto emerge dall’indagine in corso, a segnalare i due uomini all’autorità giudiziaria la Digos della Questura di Roma, dopo aver vagliato le immagini realizzate dalla Polizia scientifica.Si tratta di un 20enne di Lacedonia e di un 35enne di Bonito. I due, residenti ina, non vi vivrebbero però stabilmente. Un risultato raggiunto grazie alla collaborazione della Digos di altre città, tra cui Avellino, che hanno scandagliato i contatti di Casapound e di altre sigle neo fasciste giunte a Roma per la consueta commemorazione nel quartiere Appio-Tuscolano.Il reato contestato è ...

CASERTA Sale a diciannove il numero dei denunciati per il saluto romano in occasione della commemorazione di Acca Larentia a Roma, l'adunata del 7 gennaio scorso a cui avevano preso parte alcune centi ...Sono tra i partecipanti alla cerimonia di Acca Larentia. Al raduno c'era anche l'ex candidato sindaco di Casa Pound Barzanti Ci sono anche due cesenati tra i nuovi 14 identificati e denunciati dalla ...