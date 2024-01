Abu Mazen | ' campagna ingiusta su Unrwa | mantenere fondi'

(Di domenica 28 gennaio 2024) La presidenza di Abuha condannato "l'" condotta da Israele contro l'che "mira a liquidare la questione dei rifugiati palestinesi" in contraddizione con quanto stabilito dall'Onu nel 1949. La presidenza - citata dalla Wafa - ha poi chiesto ai Paesi che hanno preannunciato il taglio deidi "ritirare la propria posizione" in attesa "della fine delle indagini" sui 12 impiegati licenziati per sospetti legami con Hamas. Infine ha denunciato che "il vero obiettivo delladi Israele è togliere il ruolo dell'a Gaza nel dopoguerra".

