A1 donne | mai in discussione il match con Battipaglia Rupert e Cox show | la V nera non si ferma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) VIRTUS 9547 SEGAFREDO : Pasa 4, Dojkic 12, Zandalasini 9,23, Andrè 11, Del Pero, Peters 14, Cox 19, Barberis 1, Consolini 2, Orsili ne. All. Vincent. OMEPS: Lombardi, Seka 12, Potolicchio 6, Mini, Chiapperino 3, Yurkevicius 7, Chiovato 1, Milani, Johnson 13, Ferrari Calabro 5. All. Caboni. Arbitri: Costa, Grappasonno e Lanciotti. Note: parziali 20-14, 43-25, 72-37. Tutto facile per la Virtus che supera con facilità la praticae incamera altri due fondamentali punti per mantenere e consolidare il secondo posto. Nessun problema per la formazione di Pierre Vincent che fin dall’inizio fa valere il peso della sua qualità e della sua esperienza e batte, il fanalino di coda. Partita sempre in mano a Cecilia Zandalasini e compagne con coach ...