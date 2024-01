A scuola suona l’ora delle ripetizioni | ecco quanto costano

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 28 gennaio 2024) Matematica, Latino, Greco, Inglese, Fisica e Chimica: lein media 540 euro a trimestre alle famiglie italiane. Il tempo per fare il primo bilancio è proprio adesso quando, dimenticate le vacanze di Natale sulla neve o nelle città d’arte, la gran partescuole medie esuperiori pubblica la pagella del primo quadrimestre sulle app dedicate come Classeviva. L’obiettivo resta evitare brutte sorprese alla fine dell’anno scolastico, quindi individuare il giusto metodo di studio e colmare le lacune, che non è infrequente risalgano ai tempi del Covid. Quando l’Italia del governo Conte combinò il disastro della Didattica a distanza (la famigerata DAD) e impose una chiusurascuole tanto prolungata da non avere pari in Europa. Per non parlare poi dei soldi buttati con ...