A Parigi trionfano degrado e senza tetto

(Di domenica 28 gennaio 2024) Governo e sindaco cercano di dare un tono alla capitale in vista delle Olimpiadi della prossima estate. Ma nelle strade del centro si intravede una realtà di disagi, malumori e potenziali pericoli, che diventa pesantissima appena fuori da lì. Un reportage. Arranca ricolmo di turisti il bateau-mouche sulla Senna imbronciata dal mascaret che risale fino al Pont Neuf quando a Le Havre l’oceano ruggisce. L’onda lunga pare una premonizione. Sconvolge il sogno di grandeur che Emmanuel Macron ha immaginato sull’acqua livida del fiume specchio di: il 26 luglio, 120 barconi devono portare in crociera gli atleti delle Olimpiadi. L’attracco è sotto la Tour Eiffel ora blindata; è circondata da venditori abusivi e da biscazzieri di frodo che col gioco delle tre carte cercano di «alleggerire» i turisti. A vederli viene nostalgia di casa: sono spariti dalle aree di servizio ...

