A Palaia l’iniziativa del Comune contro lo spopolamento | 150 euro a tutti gli alunni che si iscrivono alla prima media

(Di domenica 28 gennaio 2024) Centocinquantaa ciascun alunno che si iscrivesecondaria di primo grado di. A pensare a questo “benefit” per le famiglie che il prossimo anno decideranno di non spostarsi dal piccolo paese in provincia di Pisa, è il, pronto a tutto pur di lottareloe mantenere aperte le scuole, “presidio educativo essenziale”, a detta del sindaco Marco Gherardini. A, una ventina di chilometri dpiù nota Pontedera, tra i colli toscani, abitano poco meno di 5mila persone disperse in tredici incantevoli frazioni che in questi anni hanno visto sempre meno residenti. Nonostante la bellezza del paesaggio, l’impegno dell’amministrazione e dei cittadini stessi per mantenere viva la comunità, molte persone scelgono di ...