A che ora lo sci alpino oggi? Orari superG Cortina e Garmisch | tv | streaming | pettorali di partenza

(Di domenica 28 gennaio 2024) Si va a concludere ufficialmente il fine settimana della Coppa del Mondo di sci2023-2024. Sarà una domenica davvero importante per il Circo Bianco. Si inizierà alle ore 10.30 con ilfemminile di, mentre alle ore 11.30 si passerà aper ilmaschile. LA DIRETTA LIVE DELDID’AMPEZZO DALLE 10.30 LA DIRETTA LIVE DELDIDALLE 11.30 Dopo le due discese disputate nei giorni scorsi, si andrà a concludere il programma sull’Olympia delle Tofane. Dalle ore 10.30, quindi, si tornerà in azione con ilper una nuova occasione per Sofia Ga per centrare il successo dopo i due podi dei giorni scorsi. Attenzione, ovviamente, anche a Federica ...

Penultima giornata nel girone Rosso del campionato di A2, per un turno in cui tutte le squadre proveranno a dare battaglia per cercare di ... (sport.quotidiano)

Niente sveglia all'alba quindi per gli italiani che vorranno seguire il match. Dove vedere la finale in tv e streaming La finale degli Australian Open tra Sinner e Medvedev sarà trasmessa in diretta ...Ma anche di conoscere la reazione di Bruxelles sul nuovo regime di aiuto varato dal governo nazionale e che ora si applica a tutto il Sud. Regime di aiuto che dovrà essere notificato a Bruxelles ...Questo è l’obiettivo della Igor (nella foto di Santi la squadra a rapporto da coach Bernardi in occasione di un time out), che vuole riprendere il suo cammino nella regular season chiedendo punti al ...