A Carnevale si balla solo al ritmo di Samba L’Alma volenterosa cede alla corazzata rossoblù

(Di domenica 28 gennaio 2024) ALMA 0 SAMB 1 ALMA JUVE (3-5-2): Piersanti; Mancini, Dubaz, Riggioni (47’ st Brunetti); Kalombo (8’ st Coulibaly), Ricci (8’ st Rovinelli), Urbinati, Zanni (39’ st Pierfederici), Allegrucci (26’ st Pensalfini); Gonzalez, Padovani. A disp. Bellucci, Saponaro, Roberti, Antonioni. All. Cornacchini. SAMB (4-3-3): Coco; Zoboletti, Pezzola, Sirri, Pagliari; Toure, Arrigoni, Scimia (28’ st Barberini); Senigagliesi (28’ st Fabbrini, 43’ st Cardoni)), Tomassini (38’ st Martiniello), Battista (14’ st Sbardella). A disp. Grillo, Pietropaolo, Orfano, Mbaie. All. Lauro. Arbitro: Alessandro Recchia di Brindisi, assistenti Tagliaferro e Chiarillo. Reti: 9’ pt Pagliari. Note: pomeriggio di sole, terreno buono, spettatori 1.500 (di cui 600 ospiti). Ammoniti: Scimia, Barberini. Angoli 5-1, recuperi 1’ + 6’. Chi vince ha sempre ragione. La Samb pesca il jolly dopo appena 9’ del match e poi ...

L'anticipo del derby per la concomitanza del carnevale fa sorridere solo gli uomini di Lauro che dopo aver segnato all'inizio tengono in equilibrio la gara nel primo tempo per poi arretrare il ...