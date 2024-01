3-2 a Medvedev in rimonta | Sinner vince il suo primo Slam

(Di domenica 28 gennaio 2024) Jannikgli Australian Open, conquistando ildella sua carriera. Il leader del tennis azzurro in finale ha battuto al quinto set inil russo Daniilcon il punteggio di 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3. Dopo 48 anni, un italiano torna are uno: l'ultimo è stato infatti Adriano Panatta che a Parigi trionfò al Roland Garros nel 1976.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Sinner tiene in campo la risposta, poi sbaglia malamente un rovescio lungolinea. 40-30 Prima vincente ... (oasport)

Ci siamo! In campo Sinner e Medvedev per finale degli Australian Open nella mitica Rod Laver Arena di Melbourne. Segui la diretta testuale della ... (feedpress.me)

Non è stata una partita, è stato un romanzo. Il più bello di tutti. Non è stata una vittoria: è stata un'impresa leggenda ria. Jannik Sinner vince ... (liberoquotidiano)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.33 Siamo commossi, amici di OA Sport. Dateci per favore un paio di minuti. 6-3 L’ha chiusa con un ... (oasport)

Il leader del tennis azzurro in finale ha battuto al quinto set in rimonta il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3. Dopo 48 anni, un italiano torna a vincere uno Slam: ...Tutto vero: Jannik Sinner vince gli Australian Open superando Daniil Medvedev in finale per 3 set a 2 (3-6 ...Sinner trionfa dopo 3 ore e 44 minuti di gioco, grazie a una clamorosa rimonta. Sotto di ...Il leader del tennis azzurro in finale ha battuto al quinto set in rimonta il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3. Dopo 48 anni, un italiano torna a vincere uno Slam: ...