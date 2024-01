26enne accoltellato in casa | “Lo hanno trovato così” Ecco chi è

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 28 gennaio 2024) In un tragico evento che ha scosso la tranquilla cittadina di Cairate, un giovane uomo è stato tragicamente riprivo di vita nella sua abitazione in via Mascheroni. La vittima, identificata come Andrea Bossi, aveva solo 26 anni e si era trasferito da poco in questa comunità, lasciando dietro di sé domande e misteri sulla causa della sua morte. La mattina di sabato 27 gennaio, è giunta una segnalazione al 112 che ha portato alla scoperta del corpo senza vita di Bossi. L’appartamento, situato in una palazzina di due piani alla periferia di Cairate, vicino all’aeroporto di Malpensa, è diventato rapidamente il centro di un’indagine criminale. I carabinieri di Fagnano Olona, insieme ai colleghi di Busto Arsizio e del Nucleo Investigativo di Varese, sono intervenuti sulla scena. Le prime indaginisubito escluso cause accidentali o ...