Zuncheddu | “Non mi sono ravveduto perché non ho fatto nulla”

(Di sabato 27 gennaio 2024) L’uomo in una conferenza stampa convocata dai radicali il giorno dopo la sua assoluzione in corte d'Appello: “Neppure oggi ho capitolo hannoerrori che fanno i giudici"

Per Beniamino Zuncheddu si avvicina la fine a una battaglia durata più di 32 anni . Iniziata il giorno in cui l’ex allevatore sardo , nemmeno ... (open.online)

Per Beniamino Zuncheddu è finita una battaglia durata più di 32 anni . Iniziata il giorno in cui l’ex allevatore sardo , nemmeno trentenne all’epoca ... (open.online)

Per Beniamino Zuncheddu è finita una battaglia durata più di 32 anni. Iniziata il giorno in cui l’ex allevatore sardo , nemmeno trentenne all’epoca ... (open.online)

Così Beniamino Zuncheddu dopo l’assoluzione delle corte d’appello di Roma al termine del processo di revisione per la strage di Sinnai. La sentenza è stata accolta da un lungo applauso. Assoluzione è ...Era una cosa impossibile, non c’ero, non sono stato io” sono le sue parole. Il podcast prosegue ripercorrendo la vicenda che ha portato Zuncheddu in carcere: l’accusa della strage compiuta nell’ovile ...LECCE - Dopo 33 anni trascorsi dietro le sbarre, un detenuto accusato della strage del Sinnai del gennaio del 1991 che sosteneva di non aver mai commesso, è stato scarcerato al termine del processo di ...