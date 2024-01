Zuncheddu | “Non mi sono ravveduto perché non ho fatto nulla” Garante Sardegna | “Risarcimento in tempi rapidi Qualcuno gli chieda scusa”

(Di sabato 27 gennaio 2024) L’uomo in una conferenza stampa convocata dai radicali il giorno dopo la sua assoluzione in corte d'Appello: “Neppure oggi ho capitolo hannoerrori che fanno i giudici"

L’uomo in una conferenza stampa convocata dai radicali il giorno dopo la sua assoluzione in corte d'Appello: “Neppure oggi ho capito perché lo hanno ... (repubblica)

AGI - Beniamino Zuncheddu è stato 32 anni in carcere ingiustamente. Lo ha decretato la Corte d'Assise d'Appello di Roma che lo ha assolto questa sera nel corso del processo di revisione per la strage ...Mi sentivo come un uccellino in gabbia senza la possibilità di poter fare niente", così Beniamino Zuncheddu in una conferenza stampa convocata dai radicali il giorno dopo la sua assoluzione in corte d ...La Corte d’Appello di Roma ha assolto Beniamino Zoncheddu dall’accusa di essere tra i responsabili della strage di Sinnai del 1991, terribile pagina di cronaca sarda che racconta dell’uccisione di tre ...