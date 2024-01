Zogno | coppia di anziani investita da un’auto | ricoverati in ospedale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 27 gennaio 2024). Unadiè stataintorno a mezzogiorno di sabato (27 gennaio) in via 25 aprile a. Secondo la ricostruzione dei carabinieri del comando di, intervenuti per i rilievi di legge, i due, 69 anni lei e 76 lui, mentre attraversavano la strada lontano dalle strisce sono stati travolti da una Fiat Panda guidata da un uomo di 75 anni. Sul posto sono intervenute due automediche e due ambulanze. Dopo le prime cure sul posto, la donna è stata trasportata in gravi condizioni all’Papa Giovanni, mentre il 76enne, la cui situazione sembra meno preoccupante, è stato condotto al policlinico di Ponte San Pietro.