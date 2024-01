Zielinski | l’ultimo passo col Napoli | ecco cosa attende l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 gennaio 2024)guarda ancora molto interessata a, che pare avere le idee chiare sul. Il centrocampista polacco ha un ultimoda compiere per avvicinarsi alla nuova realtà. NUOVA REALTÀ – Il futuro di Piotr, il cui contratto colè in scadenza nei prossimi mesi, è ancora non chiarissimo. Quel che è certo, come si evince dagli aggiornamenti riportati da Luca Cilli su Sky Sport 24, è che il centrocampista polacco finora non ha mai contemplato l’idea di rinnovare il matrimonio col club partenopeo. La volontà del calciatore è sempre stata lontana dal volersi sedere al tavolo delle trattative con la dirigenza di Aurelio De Laurentiis., ovviamente, guarda interessata e continua a farlo, con l’ipotesi di colpire in estate. Secondo il ...