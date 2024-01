Zapata e Ricci regalano tre punti al Toro | 1-2 al Cagliari

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di sabato 27 gennaio 2024) Gli uomini di Juric la decidono già nel primo tempo, la reazione sarda arriva ma è troppo tardi per l’ennesima rimonta stagionale. I granata volano in classifica, per i padroni di casa una sconfitta che interrompe la striscia positiva in casa. Toccante il doppio ricordo per Gigi Riva