Zapata e Ricci regalano 3 punti preziosi al Torino | Cagliari ko | granata agguantano il Napoli

(Di sabato 27 gennaio 2024) Una serata toccante ed emozionante oggi all’Unipol Domus. La sfida traha omaggiato Gigi Riva sin dal riscaldamento. Maglie speciali, lunghi applausi, minuti di silenzio e tanto altro. Una sfida, quella di stasera, sbloccata al 23?, con la rete del vantaggio del Toro di. Al 45+3, poiha segnato la rete del raddoppio e solo al 77?, Viola è riuscito ad accorciare le distanze. Nei minuti di recupero E’ stato annullato un gol a Pellegri per fuorigioco.termina 1-2. I sardi sono fermi a 18sopra la zona retrocessione, mentre iraggiungono il, che deve ancora scendere in campo in questa 22ª giornata di Serie A, a 31. L'articolo CalcioWeb.

