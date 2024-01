Zaccardo | “Il Milan è il club migliore in cui ho giocato Sul Bologna…”

(Di sabato 27 gennaio 2024) Cristian, doppio ex di-Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida di questa sera a San Siro

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Cristian Zaccardo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in vista della sfida di questa sera tra Milan e Bologna, match valevole per la 22a giornata del ...Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Cristian Zaccardo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in vista della sfida di questa sera tra Milan e Bologna. ZACCARDO – «Ho un ricordo bello di ...