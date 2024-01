’You and me - Dieci’ gestirà il bar fino a metà luglio Garantirà ristoro al pubblico durante la stagione di prosa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) Una sola offerta per la gestione del bar del teatro Guglielmi ed è quella vincente. Sarà la società ‘You and me – Bardi largo Senatore del Nero a gestirloal 15a fronte di un canone da riconoscere al Comune di circa 300 euro. Il bar dovrà essere apertogli eventi e gli spettacoli che si svolgeranno nel corso dellateatrale che prevede un minimo di 17 spettacoli per un totale di almeno 34 rappresentazionile quali il bar dovrà essere aperto e funzionante. Il bar dovrà essere aperto anche in occasione di tutte le altre rassegne.